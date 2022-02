Akcja krakowskiej policji i prokuratury. Zatrzymano 12 osób podejrzanych o wyłudzenia z ZUS-u Artur Drożdżak

Akcja policji i prokuratury jest wymierzona w osoby wyłudzające zasiłki chorobowe z ZUS archiwum

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali łącznie 12 osób, podejrzanych o wyłudzenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2013-2019 łącznie kwoty blisko 2 mln zł w postaci nienależnych świadczeń, zwłaszcza zasiłków chorobowych. Do zatrzymań doszło od 1 do 2 lutego 2022 r.