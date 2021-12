Akcja CBŚP z Krakowa. Zlikwidowane laboratorium narkotyków

Źródło: mat. policji

Policjanci dotarli do miejsca na terenie woj. śląskiego, gdzie produkowano substancję psychotropową oraz środek niezbędny do produkcji narkotyku. Okazało się, że na terenie prywatnej posesji jednego z podejrzanych działały dwie linie technologiczne do wytwarzania amfetaminy oraz jej prekursora, tj. BMK. Laboratorium znajdowało się w przygotowanych pomieszczeniach gospodarczych oraz w garażu. W jednym z pomieszczeń podczas wytwarzania amfetaminy wpadł 57-letni Zbigniew J. Do sprawy zatrzymano także 37-letniego Kamila K. oraz 55-letniego Grzegorza P.

Łącznie podczas działań zabezpieczono ponad 4 kg amfetaminy w postaci stałej oraz 1,7 l płynnej amfetaminy, co pozwoliłoby na wygenerowanie ponad 13 tysięcy porcji dilerskich amfetaminy, wartych blisko 100 tys. zł. Ponadto policjanci znaleźli i przejęli blisko 1,3 kg marihuany, 2,5 l nowej substancji psychotropowej o bardzo silnym działaniu oraz ponad 2 l BMK, z czego można by wytworzyć blisko 2 kg amfetaminy.