"Akademia Pana Kleksa". Tego nie zapomnimy nigdy

„Akademia Pana Kleksa” to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę… - zapowiadają twórcy nowej wersji.

Tymczasem przypominamy niezapomniane postaci, epizody i piosenki z kultowej już wersji "Akademii Pana Kleksa" w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego z 1984 roku oraz kolejnych filmów serii. Też baliście się wilków i Golarza Filipa? Nuciliście "Meluzynę"?