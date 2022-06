Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie akademickim mistrzem Polski w piłce ręcznej mężczyzn [ZDJĘCIA]

W fazie grupowej mężczyzn AGH w Krakowie wygrała ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie 36:12, Politechniką Śląska w Gliwicach 35:19 i Politechniką Łódzką 31:13. W ćwierćfinale pokonała AWF w Katowicach 29:21, w półfinale Uniwersytet Zielonogórski 32:19, a w finale AWF we Wrocławiu 25:20.

– Mieliśmy za cel wygrać ten turniej. Wydaje mi się, że w przekroju zawodów mieliśmy najlepszy zespół, co udowodniliśmy we wszystkich meczach. Wiedzieliśmy, że w finale musimy grać twardo w obronie i skutecznie w ataku. Wrocławianie byli dobrze przygotowani, na co dzień grają w I lidze, więc trzeba było zachować pełną koncentrację. Kto od nas wszedł na boisko, ten dawał z siebie sto procent – powiedział Michał Gasin z AGH w Krakowie.