Agresywny chłoniak odebrał marzenia ambitnemu studentowi AGH. Pomóżmy uratować życie Kuby! Redakcja

Życie to bardzo ulotny dar, wystarczy jedna chwila, by wywrócić je do góry nogami. Przekonał się o tym Kuba, 24-letni student Akademii Górniczo-Hutniczej, któremu przyszło się zmierzyć z bardzo agresywnym chłoniakiem. Niestety nowotwór pozostaje oporny na standardowe metody leczenia, a jedyną szansą dla chłopaka jest terapia CAR-T cells. Niestety jej koszt to 1,4 miliona złotych.