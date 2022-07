Agnieszka Radwańska: Szkoda, że nie mogłam rywalizować z Igą Świątek [ROZMOWA]

Spotykamy się po pani pierwszym treningu na trawie na Aorangi Park. Jak to jest wrócić na trawiaste, ulubione pani korty?

Dla mnie wejście na trawę jest czymś naturalnym. Potrenowałam jeden raz, a czuję się jakbym grała tu całe tygodnie. Nie jest to taki trening jak kiedyś, ale super tu w ogóle być, zobaczyć wszystko z innej perspektywy.

Ostatni raz grała pani w Wimbledonie w 2018 roku. Rok później przyjechała gościnnie. Jak przez te kilka lat zmienił się obiekt?

Sporo się pozmieniało, przy korcie numer 1 jest inaczej. Na treningowych kortach powstała strefa rozgrzewki. Zabawną sytuację miałam, gdy rezerwowałam kort na trening: poprosiłam o kort numer 15. Pani na to: za ulicę? Jak to? Teraz to kort numer 1. Uśmiechnęłam się i powiedziałam: „sorry”. Pozmieniali numerację. Wszystko jest odnowione, odświeżone. Cały wystrój centralnego budynku treningowego jest nowy, za moich czasów było bardziej historycznie. Teraz jest lepiej: świeżo i nowocześnie. Jest też więcej miejsca na wszystko. Mam wrażenie, że obiekt się powiększył, nie ma ścisku.