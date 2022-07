Agnieszka Radwańska: Nigdy nie sądziłam, że jeszcze zagram z tenisistką numer 1 na świecie

Pani Agnieszko, jak traktuje pani ten powrót na kort?

To jest mały powrót, tylko i wyłącznie dla inicjatywy Igi Świątek, a nie po to, by reaktywować własną karierę. O tym w ogóle nie myślę. Chodzi o szczytny cel, po to tutaj wszyscy jesteśmy. Nie mogłam odmówić, gdy dostałam telefon od Igi kilka tygodni temu. Od razu się zgodziłam, chociaż nie wiem na co się piszę, ponieważ od zakończenia kariery minęły już cztery lata. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy przede wszystkim po to, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy dla ukraińskich dzieci.

Przygotowania do meczu z Igą były intensywne?

Przygotowania były na tyle mocne, na ile mi zdrowie pozwala. To nie były nie wiadomo jakie treningi. Pewnym przetarciem i największym treningiem był występ w turnieju legend na Wimbledonie i zagranie tam kilku meczów, bo jednak intensywność meczowa jest zupełnie inna niż na treningu. Mam nadzieję, że Iga nie wystrzeli od razu i nie zagra na 100 procent (śmiech). Będziemy się dobrze bawić, by pokazać wszystko, co najlepsze w tenisie.