Agnieszka Radwańska: Bardzo dobrze się bawiłam na kortach Wimbledonu!

- Mogłam nacieszyć się tenisem i wrócić na stare korty, trochę posmakować rywalizacji, ale takiej na większym luzie. Idealna sprawa i kombinacja – mówi nam Agnieszka Radwańska. - Przy okazji pooglądałam mecze na żywo naszych zawodników, ale nie tylko. Mam nadzieję, że nie był to mój ostatni raz. Jestem otwarta na tego typu zawody. Na korty Wimbledonu przyjeżdżałam z samego rana, żeby oglądać mecze. Po to się tu przyjeżdża, żeby oglądać sport na żywo. Wiadomo, że ciekawszy był pierwszy tydzień, ale trudno. Przyjeżdżając tu, nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. Widać było, że dziewczyny grają na serio. Niby się bawią, ale jak wchodzą na kort, to chcą wygrać. W mikstach wyglądało to bardziej na luzie. Szkoda, niewiele zabrakło nam do finału. Tam super byłoby zagrać z Kim Clijsters i Martiną Hingis. Czy jestem zaskoczona wynikiem finału singla pań? Troszkę tak, ale nie do końca. W półfinale stawiałam na Jelenę Rybakinę. Ons Jabeur momentami się spina i gra zbyt wolno, a walczyła z zawodniczką, która jest dużo silniejsza i dobrze serwująca. W trzecim secie myślałam, że będzie większa walka, ale nie do końca tak było.