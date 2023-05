Agata Zubel zaśpiewa 18 maja z Sinfoniettą Cracovią w Teatrze Łaźnia Nowa. To kolejna odsłona projektu Sinfonietta Nova

W repertuarze pieśni Gustava Mahlera zabrzmią utwory z cyklu „Pieśni wędrującego czeladnika” (Lieder eines fahrenden Gesellen) oraz Pieśni do słów Rückerta (Rückert-Lieder) – opracowane przez Ernsta Kovacica. Z kolei dwa zbiory kompozycji Almy, które opracowała Agata Zubel, to Fünf Lieder oraz Vier Lieder.

Agata Zubel to ceniona polska wokalistka z kręgu muzyki współczesnej. Jej głos o nietypowej skali, znany jest w całej Europie i poza nią. Ma na koncie m. in. koncerty w Carnegie Hall czy Konzerthaus w Wiedniu.

Koncerty w najmłodszym cyklu Sinfonietty Cracovii – Sinfonietta Nova – mają być magnesem dla tego, co we współczesnej muzyce najciekawsze i najbardziej ekscytujące. Partnerem koncertu jest Teatr Łaźnia Nowa. Postindustrialna przestrzeń tego teatru co kilka miesięcy wypełnia się muzyką młodych kompozytorów i nowymi brzmieniami.

- Dzieliło ich prawie pokolenie. 19 lat młodsza od Gustava jego żona Alma była niezwykle utalentowaną kompozytorką. Wielka szkoda, że zostawiła po sobie tak niewielką liczbę dzieł. Podobnie jak Gustaw upodobała sobie gatunek pieśni. Ale tutaj także wiele ich dzieli – od wyboru tekstów, do których pisali, przez język harmoniczny. Ta konfrontacja jest więc artystycznie ciekawa, a jednocześnie bardzo obiektywna. To podróż przez emocjonujące światy, wymykającą się porównaniom - mówi Agata Zubel.

To cykl, który poszerza horyzonty muzyczne krakowskich słuchaczy, zapraszając do wciąż nieodkrytego świata muzyki współczesnej. Do tej pory odbyły się już koncerty Sinfonietty Cracovii z Adamem Bałdychem oraz zespołem Kroke. Koncert „Mahlerowie” to trzecia już odsłona cyklu Sinfonietta Nova.