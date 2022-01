Afrykańska mozaika nie zniknie z zoo wraz z rozbiórką starego pawilonu. Zmieni miejsce

W sprawie potencjalnie zagrożonej mozaiki wcześniej zaalarmowała nas czytelniczka Anna Brach. "Byłam dziś na spacerze w krakowskim ZOO, jest tam wyburzany stary pawilon po dzikich kotach, zauważyłam, że pracuje tam już ciężki sprzęt, a z tego, co widziałam na jednej ze ścian na długości około 30 m z obu stron tej ściany jest piękna porcelanowa mozaika o motywach afrykańskich. (...) Patrząc na to wspaniałe dzieło byłoby bardzo niedobrze, by znikło bezpowrotnie. Wiem że możecie spowodować, by to dzieło sztuki tak jak mozaika na Biprostalu przetrwało. Bardzo proszę o jak najszybszą interwencję, by decyzją dyrekcji krakowskiego ZOO to dzieło sztuki nie zostało bezpowrotnie unicestwione, byłaby to nieodżałowana strata tak dużej dwustronnej mozaiki, która może jeszcze nacieszyć oko wielu pokoleń Krakowian" - napisała w mailu do redakcji.