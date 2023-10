Afera z udziałem topowych polskich influencerów. Wiceprezydent Krakowa i znana aktorka apelują do rodziców

Afera w Internecie. Głos zabiera wiceprezydent Krakowa

Do tej sprawy w mediach społecznościowych nawiązał teraz wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Zaapelował do rodziców, by zwracali uwagę na treści, jakie ich pociechy oglądają w sieci, która jest pełna niebezpieczeństw dla młodych ludzi.