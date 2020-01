Afera w Zakopanem. Gwiazdy Sylwestra TVP pobiły się po koncercie . Interweniowała policja

Cała sprawa wyszła na jaw, bo kulisy awantury opisała na swoim Instagramie nowa partnerka Dawida Narożnego (lider Pięknych i Młodych), niejaka Joanna.

- O godzinie 1 w nocy zeszliśmy z Dawidem do baru hotelowego, żeby zamówić jedzenie - pisze partnerka muzyka disco polo.- Zobaczyliśmy pijącą alkohol Magdę (byłą żoną Narożnego - przyp. red.). Dawid napisał do niej wiadomości, pod czyją opieką jest Gabrysia (mała córka byłych małżonków) w trakcie ich imprezowania. Nie dostał odpowiedzi. Wróciliśmy po 30 minutach, aby odebrać swoje zamówienie. Gdy podszedł do stolika, by ponownie zapytać się o swoją córkę, został zwyzywany i napadnięty, po czym Magdalena podbiegła do mnie, chcąc mnie uderzyć. Wówczas rozpyliłam gaz (noszę go, ponieważ to nie pierwsza tego typu sytuacja i obawiam się o swoje życie i zdrowie) - dodała na instagramie.