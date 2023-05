Aeroklub Krakowski. Rozpoczął się 60. Lot Południowo-Zachodniej Polski im. Franciszka Żwirki

Franciszek Żwirko był pierwszy...

Lot Płd.-Zach. Polski to najstarsza impreza samolotowa na świecie. Jego pierwsza edycja odbyła się w październiku 1929 roku, kiedy to na krakowskim lotnisku Rakowice do rywalizacji przystąpiło 18 pilotów. Wygrał Franciszek Żwirko (na samolocie RWD-2), który rok później powtórzył swój sukces. Niestety, we wrześniu 1932 roku Żwirko i Stanisław Wigura zginęli tragicznie w katastrofie samolotu RWD-6 pod Cierlickiem Górnym w Czechosłowacji. Od tego roku Lot Płd-Zach. Polski nosi imię wybitnego pilota.