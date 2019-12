Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zrealizowało krótki spot nawołujący do mądrej i przemyślanej adopcji bez zwrotów. Krótki film opowiada o tym, że część osób adoptuje zwierzęta i opiekuje się nimi póki np. czworonóg nie zachoruje lub ludzie, którzy go przygarnęli nie wyjadą na urlop. Miłośnicy zwierząt z KTOZ-u apelują o przemyślane podejście do adopcji. Zobaczcie film.