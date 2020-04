Adamek zaoferował milion złotych na zwycięstwo Grabowskiego w walce na gołe pięści z Najmanem!

41-letni Najman początkowo wskazał czterech kandydatów do swej pożegnalnej walki. Są to byli bokserzy: Tomasz Adamek, Andrzej Fonfara i Kasjusz Życiński oraz były piłkarz Piotr Świerczewski, który ostatnio zadebiutował w MMA. Dwaj pierwsi odrzucili propozycję Najmana, pozostali poinformowali, że mogą się zmierzyć z Najmanem, którego bilans walk nie powala na kolana: w boksie - 15 zwycięstw i 6 porażek, w MMA - 2 wygrane i 5 przegranych, w kick-boxingu - 1 zwycięstwo i 1 porażka.

Zanosi się jednak na to, że rywalem Najmana będzie były pięściarz, a dziś promotor bokserski i szef grupy Tymex Boxing Promotion Mariusz Grabowski. Takim pomysłem Adamek podzielił się w mediach społecznościowych. Poinformował jednocześnie, że Grabowski jest pewny, że walka potrwa najwyżej 20 sekund i stawia na to milion złotych, a on dołoży kolejny milion złotych i stanie w narożniku promotora. Grabowski zadeklarował, że chce walczyć z Najmanem na gołe pięści i poinformował, że już rozpoczął treningi.