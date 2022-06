Adam Małysz: Nie będzie łatwo po Tajnerze, fajnie byłoby zrobić coś więcej

Po co to panu było?

To jest dobre pytanie (śmiech). Nie wiem...Długo się zastanawiałem nad tym, czy przyjąć tę propozycję, ale z drugiej strony pomyślałem, że zawsze warto coś jeszcze zrobić dla tego sportu. Nie tylko dla skoków, ale dla tych dyscyplin, które są w PZN i bardzo fajnie się rozwijają. Prezes Tajner zrobił super robotę, rozwinął związek, dyscypliny poszły do przodu więc fajnie byłoby to kontynuować, a może jeszcze zrobić coś więcej. Mam nadzieję, że będzie mi to dane.

Kiedy w ogóle padła propozycja, by pan objął to stanowisko?

W lecie zeszłego roku były pierwsze przymiarki. Na początku nie traktowałem tego poważnie, ale potem zaczęło mi to coraz bardziej siedzieć w głowie tym bardziej, że coraz więcej osób namawiało mnie do tego. A decydujący krok był w połowie maja, gdy było zgłoszenie kandydatury.