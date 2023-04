Ach, co to był za ślub! 505 lat temu w Krakowie odbyła się koronacja i ślub Bony Sforzy z Zygmuntem I Starym

Kraków z pewnością plotkował o wyprawie, którą Sforzówna przywiozła do Krakowa, a było o czym. W sepetach przyjechało na Wawel 96 czepków haftowanych złotem – przeznaczonych dla królowej, bo król otrzymał ich 36. A czepeczki królowej Bony to było coś – jubilerskie arcydzieła: diamenty, rubiny, perły, złote blaszki. Prześcieradeł w posagu nie było wiele, 20 sztuk, ale każde haftowane jedwabiem w kwiatowe wzory. Kołder przywiozła Bona nieco mniej, bo 18, koszul 115, w tym niektóre z holenderskiego i flamandzkiego płótna, 12 szlafroków, 120 chustek do nosa, wszystkie haftowane jedwabiem lub nawet złotem. I jeszcze mnóstwo srebra, nawet srebrny stół, 64 obrusy. I jeszcze 48 brytów kurdybanu – do obicia wawelskich ścian, a oprócz nich inne obicia. I do tego mnóstwo wytwornych drobiazgów.