Absurd na dworcu trwa. Ludzie dźwigają walizki, a schody wciąż nie działają

Co prawda w 2019 roku zlecili wybranej firmie opracowanie projektu (wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń) zadaszenia nad schodami. Projekt miał zostać przygotowany pod koniec ubiegłego roku, ale okazuje się, że - zgodnie z aneksowaną umową - ma być gotowy dopiero... w czerwcu 2020 roku. Urzędnicy podpisali bowiem aneks do umowy z wykonawcą, dając mu więcej czasu ze względu na "skomplikowany charakter zadania".

A to nie koniec problemów. Okazuje się, że w budżecie Krakowa na 2020 rok nie zostały zapisane pieniądze na nowe schody i zadaszenie. Potrzeba na to prawdopodobnie ponad milion złotych. W ZDMK oczywiście przekonują, że są "zdeterminowani, by możliwie najszybciej usprawnić to urządzenie". - Jeśli inne zdania uda się zrealizować taniej niż jest to założone, to zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy właśnie na te schody. Będziemy starać się wygospodarować pieniądze z różnych źródeł - podkreśla Michał Pyclik, rzecznik ZDMK. Gwarancji, że się uda znaleźć pieniądze, nie ma.