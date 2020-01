Abp Jędraszewski odbierze nagrodę na KUL. Przestrzegał przed „tęczową zarazą” i „wysłannikami śmierci”

Abp Marek Jędraszewski jest metropolitą krakowskim i profesorem nauk teologicznych. Znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi. Organizatorów czarnych marszów, czyli protestów przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej, nazwał „wysłannikami śmierci”. Namawiał do „okazywania miłosierdzia” księżom pedofilom, którzy żałują za grzechy.

W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego abp Marek Jędraszewski wygłosił homilię. „Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły” - powiedział podczas mszy w Bazylice Mariackiej. I dodał: „Nie czerwona, a tęczowa”. Słowa arcybiskupa skomentował wówczas etyk i teolog z KUL.

- Organizuje się poparcie dla abp. Jędraszewskiego. Stawiam sobie pytanie, czy wszyscy są tego samego zdania, czy nie widzą, do jak wielkiej destrukcji i szkody prowadzi to naszą wspólnotę kościelną - mówił ks. prof. Alfred Wierzbicki w programie „Fakty po Faktach”.

W grudniu metropolita był gościem Telewizji Republika. Pytany o ekologizm odpowiedział, że „to powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańską”.

W styczniu został wybrany Człowiekiem Roku Klubów „Gazety Polskiej”. W sobotę odbierze na KUL Nagrodę im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wyróżnienie jest przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i zawodowe. Laureatów wskazuje kapituła, a organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

Promowanie nienawiści?

- Uczelnie, niezależnie czy są państwowe, publiczne, czy prywatne, mają za zadanie uczyć i mówić prawdę. Kiedy ktoś posługuje się swoją funkcją do promowania nienawiści, to nie powinno być dla niego miejsca w murach uczelni, a tym bardziej nie powinien być nagradzany – twierdzi Bartosz Staszewski, działacz LGBT i organizator Marszu Równości w Lublinie.