A może by tak zamieszkać u Szymborskiej? Nadarza się okazja

Mieszkanie, do którego Wisława Szymborska przeprowadziła się po otrzymaniu Nagrody Nobla, przeszło gruntowny remont i zostało przeznaczone dla pisarzy, poetów, tłumaczy oraz artystów polskich i zagranicznych, którzy przyjadą do Krakowa w ramach rezydencji literackich, stypendiów. Mieszkanie udostępniane także osobom nie zajmującym się pisaniem, ale zainteresowanym twórczością Wisławy Szymborskiej.

Rezydencje literackie są popularne zwłaszcza w Europie Zachodniej i USA. Chodzi w nich o to, by zapewnić pisarzom, tłumaczom lub naukowcom warunki do pracy: albo w miastach, połączone zwykle z dostępem do miejskich bibliotek czy galerii, albo - wprost przeciwnie - oddalone od miejskiego zgiełku.

Do 23 stycznia do Fundacji Wisławy Szymborskiej można przesyłać zgłoszenia do dwóch projektów rezydencjalnych: II edycji Rezydencji Literackich oraz Projektu Rezydencji Poetyckich na rok 2022. Uczestnicy programów – pisarze, poeci, tłumacze, redaktorzy i naukowcy będą mieli przez miesiąc do dyspozycji mieszkanie noblistki oraz otrzymają stypendium.