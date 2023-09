A gdyby tak wrócić do nauki w nowym roku szkolnym w parku zamiast w szkole? Park w Łagiewnikach zaprasza na spacery edukacyjne Aleksandra Łabędź

Dziś już ostatni dzień wakacji, a już od poniedziałku, 4 września uczniom przyjdzie wrócić do swoich szkół. Długo wyczekiwany czas wakacji właśnie dobiega końca. Jest jednak pewna alternatywa nauki w szkolnych ławkach. - Nie tylko mury szkoły zapraszają swoich podopiecznych. Park w Łagiewnikach to doskonała przestrzeń do przeprowadzenia lekcji w terenie, obserwacji przyrody i spacerów edukacyjnych - wyjaśnia Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.