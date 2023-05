A gdyby tak usiąść pod drzewem i poczytać książkę? Literacki Ogród Krakowian zaprasza nie tylko miłośników książek Aleksandra Łabędź

Jego zalety można wymieniać i wymieniać. Nie dość, że pozwala znaleźć chwilę wytchnienia od zgiełku miasta, to również cieszy oko ogromem zieleni. Ponadto jak nawet podpowiada już sama jego nazwa „Literacki Ogród Krakowian" to idealne miejsce by na ławce w cieniu drzew poczytać książkę. Ten wyjątkowy park kieszonkowy znajduje się przy ulicy Kronikarza Galla.