9 plaż z najbardziej błękitną i najczystszą wodą na świecie. To prawdziwe cuda natury i wakacyjne raje

Najbardziej niesamowite plaże na świecie – tu woda wygląda zupełnie inaczej niż u nas

Dziś proponujemy odmianę – zabierzemy Was poza Polskę i Europę, do miejsc, gdzie piasek i woda wyglądają zupełnie inaczej niż u nas. Woda jest tam niesamowicie czysta i przejrzysta, ma śliczny odcień błękitu, lazuru, a czasem nawet inne, zaskakujące kolory.

Zbliżające się lato zachęca do szukania idealnego miejsca na urlop i wakacje. Wielu z nas utożsamia idealne wakacje z idealnym wypoczynkiem na plaży. Ale jak znaleźć plażę wprost stworzoną do wakacyjnego relaksu?

9 plaż z wyjątkowo błękitną wodą. Wymarzone miejsca na wakacje

Wybraliśmy dla Was 9 plaż, położonych może dość daleko od Polski, ale wartych tego, by się do nich dostać. To wakacyjne raje i zarazem prawdziwe cuda przyrody. W galerii poniżej znajdziecie ich lokalizacje, opisy i piękne zdjęcia. Niektóre z tych plaż naprawdę zaskakują: