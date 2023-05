88. rocznica pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak Kraków żegnał wodza narodu

Do śmierci Józefa Piłsudskiego doszło 12 maja 1935 roku o 20.45. To symboliczna data, bowiem dokładnie 9 lat wcześniej miał miejsce zamach stanu. Jeszcze tego samego dnia ogłoszono żałobę narodową. Zwłoki Piłsudskiego zostały zabalsamowane, a zaledwie dzień po jego śmierci lekarze wycięli z ciała marszałka zarówno mózg i serce. Mózg miał zostać przekazany naukowcom, którzy zajmowali się badaniami nad tym organem u osób o szczególnych uzdolnieniach i cechach przywódczych.

Lekarze, którzy badali wodza orzekli, iż cierpi on na nowotwór - tu źródła nie są precyzyjne - żołądka lub wątroby. Ta diagnoza była jak wyrok śmierci, zapadła późno, a medycyna nie dysponowała jeszcze środkami mogącymi go wyleczyć lub choćby przedłużyć jego życie.

O tym, że Piłsudski jest chory Polska dowiedziała się po uroczystościach Święta Niepodległości 11 listopada 1934 roku - choć zapewne ukrywano by to dłużej, gdyby marszałek podczas tych uroczystości nie zasłabł.

Od 13 do 14 maja trumna z ciałem Piłsudskiego została wystawiona na widok publiczny w Belwederze. Tam ludzie mogli oddać mu hołd. 15 maja do lawety zaprzężono sześć koni i za jej pomocą przetransportowano ciało marszałka do katedry św. Jana. 16 i 17 maja odbyły się msze żałobne. Później kondukt z trumną przemaszerował na Pole Mokotowskie, gdzie odbyła się defilada wojskowa na cześć zmarłego. 17 maja z Warszawy wyruszył specjalny skład przewożący trumnę z Józefem Piłsudskim do Krakowa. Podróż trwała całą noc. Jej czas się wydłużył ze względu na to, że ludzie chcieli oddać Piłsudskiemu hołd. Oczekiwali więc na peronach w swoich miastach, aby to zrobić.