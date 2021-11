80. rocznica pierwszej egzekucji więźniów pod Ścianą Straceń KL Auschwitz. Prawie wszyscy z rozstrzelanych byli Polakami [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Pierwsza egzekucja pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11 nazywanego "Blokiem Śmierci" odbyła się 11 listopada 1941 roku w 23. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozstrzelanych zostało co najmniej 76 więźniów, prawie samych Polaków.

- Tę datę Niemcy wybrali celowo

- podkreśla historyk dr Adam Cyra, pracownik Muzeum Auschwitz-Birkenau w artykułach na swoim blogu "Wprawnym okiem historyka". Opiera się m.in. na powojennym raporcie rotmistrza Witolda Pileckiego, dobrowolnego więźnia Auschwitz, który kilka godzin przed egzekucją rozmawiał ze skazanym na śmierć por. rez. Tadeuszem Lechem z Szarowa pod Krakowem. Miał on wtedy powiedzieć do Pileckiego: „Cieszy mnie chociaż to, że zginę 11 listopada”.