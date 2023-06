7 polskich kąpielisk, w których poczujecie się jak w Chorwacji. Zobaczcie te niezwykłe miejsca do kąpieli blisko Krakowa i Wrocławia

Kąpielisko w kamieniołomie lub kopalni? Chłodna woda i widoki jak z Chorwacji

Jeśli tęsknicie np. do słonecznego wybrzeża Chorwacji, warto wspomnieć, że są w Polsce kąpieliska bardzo przypominające malowniczą Dalmację. Lazurowa woda, wyrastające z niej ściany z jasnego kamienia, czasem nawet wysepki, które można zwiedzać – w Polsce znajduje się sporo takich miejsc.

Wcale nie trzeba planować wakacji w odległym kraju za poważne pieniądze, by poczuć się jak na południu Europy czy egzotycznym archipelagu. Są w naszym kraju miejsca, przypominające słynne zakątki z całego świata, da się więc spędzić całkiem ciekawe „egzotyczne” wakacje w Polsce .

TOP 7 kąpielisk w kamieniołomach, kopalniach i wyrobiskach w Polsce

Jeśli chcecie poczuć się niczym na chorwackim wybrzeżu, polecamy wycieczkę do jednego z niezwykłych kąpielisk w Polsce, zorganizowanych w dawnych kamieniołomach, kopalniach i wyrobiskach wapienia lub piasku. Może nie brzmi to najlepiej, za to wygląda zachęcająco i sprawdza się świetnie na weekendowe wycieczki.