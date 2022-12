7 europejskich miast, do których tanio polecimy w grudniu. Gdzie polecieć w okresie świątecznym z Krakowa?

Grudzień jest jednym z najbardziej wyczekiwanych miesięcy w roku, co czyni go również jednym z najbardziej zabieganych. Przygotowania do Świąt i natłok obowiązków, związanych z zakończeniem roku mogą być męczące. Co zrobić, aby chociaż na chwilę odsapnąć od zakupowego wiru? Udaj się na mini wakacje!

We wtorek, 6 grudnia, przygotowaliśmy przegląd najatrakcyjniejszych ofert lotniczych z lotniska Kraków-Balice. Wybierając i decydując się jednak na wybraną ofertę, warto mieć na uwadze fakt, iż ceny biletów lotniczych stale się zmieniają, przez co mogą nieznacznie wzrosnąć lub zmaleć.

Klikając w przycisk galerii, dowiecie się gdzie polecieć w tym pięknym, świątecznym okresie do 250 zł w obydwie strony!