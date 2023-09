7 atrakcji Pragi idealnych na jesienny weekend. Co warto zobaczyć w stolicy Czech? Eliza Ciepielewska

Praga to jedno z najpiękniejszych miast w Europie, które zachwyca swoją historią, kulturą i bogactwem architektonicznym. Weekendowa, jesienna wycieczka to doskonała okazja, aby odwiedzić to miasto i poznać jego najciekawsze atrakcje.