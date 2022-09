66. sezon Piwnicy pod Baranami otwarty. Artyści wystąpili w Nowohuckim Centrum Kultury

Tekstem Stanisława Tyma pt. „Opoka” przywitał publiczność Tadeusz Kwinta, następnie zabrzmiała napisana na 60-lecie Piwnicy pieśń ze słowami Zbigniewa Książka i muzyką Zygmunta Koniecznego połączona z piwnicznym hymnem „Przychodzimy, odchodzimy”. Wiersz Stanisława Wyspiańskiego "I ciągle widzę ich twarze" z muzyką Adriana Konarskiego zaśpiewał Rafał Jędrzejczyk. Tak w niedzielę, 11 września, w przeddzień rocznicy urodzin Piotra Skrzyneckiego, Piwnica pod Baranami otworzyła 66. sezon artystyczny.

Piwnica pod Baranami wspaniale wpisuje się w kulturę i urok naszego miasta. Wszystkie pieśni, poezja i literatura śpiewana przez naszych artystów zachwycała i zachwyca kolejne pokolenia krakowian, Polaków, ale i cudzoziemców, bo ich też nie brakuje na widowni naszego skromnego teatru w Rynku Głównym 27. Inspiracją dla wielu współczesnych artystów, kompozytorów, scenografów jest nasz piwniczny repertuar - zwrócił się do widowni Bogdan Micek, dyrektor kabaretu. - Piotr Skrzynecki 25 lat temu odszedł, jest już w innym czasie, gdzieś ponad nami, siedzi albo stoi, widzi, patrzy, co się wokół dzieje. A my się spotykamy 25 raz, żeby uczcić tę rocznicę, rocznicę urodzin Piotrowych, bo te koncerty zaczęły się z odejściem Piotra - dodał.