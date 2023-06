63. Krakowski Festiwal Filmowy dobiega końca. Kto zdobył najważniejsze nagrody podczas święta dokumentu i krótkiego metrażu?

Nagroda dla najlepszego filmu europejskiego trafiła do Szymona Ruczyńskiego za animację “W lesie są ludzie” (Polska). Film tym samym otrzymał szansę na nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego. “Jego minimalistyczna forma i styl animacji oraz humanistyczne przesłanie o tym, jak niewiele potrzeba, aby być człowiekiem, dały nam poruszające doświadczenie.” - uzasadniło międzynarodowe jury pod przewodnictwem Jana Naszewskiego.

W konkursie dokumentalnym Złoty Róg trafił do Nicka Reada i Ayse Torpak za film “Mam na imię Szczęście” (Wielka Brytania, Turcja). Jury pod przewodnictwem Andrzeja Fidyka tak uzasadniło nagrodę: “Główna nagroda przyznawana jest filmowi, który złamał nam serce, ale także dał nam wyjątkowy, intymny dostęp do tego, jak tysiące kobiet jest narażonych na ekstremalną i zmieniającą życie przemoc - która często prowadzi do śmierci. Stwierdziliśmy, że twórcy mają niezwykłe umiejętności otwierania nam oczu na mroczny, ponury świat, o którym niewiele wiedzieliśmy.” Nagroda ta daje możliwość ubiegania się o nominację do Oscara.