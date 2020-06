60. Krakowski Festiwal Filmowy zakończy się w kinie

Krakowski Festiwal Filmowy postanowił niezwłocznie zareagować na zniesienie części obostrzeń dotyczących działalności kinowej i 7 czerwca zaprosić publiczność na seanse zwycięskich filmów także do wszystkich sal zaprzyjaźnionego Kina Pod Baranami. Tym samym KFF stanie się pierwszym w Polsce festiwalem zrealizowanym w całości online i w kinie!

Tradycyjnie w niedzielę, w ostatni dzień festiwalu, odbędzie się maraton filmów nagrodzonych we wszystkich festiwalowych konkursach. Tak też będzie w tym roku. Niedzielne seanse w wirtualnym kinie rozpoczną się o godz. 11.00 i potrwają do późnych godzin wieczornych.

- Pionierska decyzja o zorganizowaniu w całości programu Krakowskiego Festiwalu Filmowego w sieci przyniosła sukces! Sale wirtualnego kina od pierwszego dnia festiwalu wypełnione są po brzegi! W spotkaniach z twórcami oraz wydarzeniach specjalnych transmitowanych na żywo uczestniczy rozentuzjazmowana, liczna publiczność. Zewsząd do organizatorów napływają podziękowania i głosy uznania. Krakowski Festiwal Filmowy przygotował dla widzów wyjątkową niespodziankę. W ostatnim dniu filmowego święta zaprasza do kina! - mówią organizatorzy Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

- Niejednokrotnie powtarzaliśmy, że mimo ogromnej ekscytacji nową formułą tegorocznego festiwalu, nie możemy się doczekać powrotu do kin. Jesteśmy szczęśliwi, że może się to wydarzyć znacznie wcześniej niż przypuszczaliśmy. Dzięki temu, finał naszego festiwalu będzie naprawdę wyjątkowy i z pewnością przejdzie do historii - podkreśla Olga Lany, rzeczniczka prasowa Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Seanse w salach kinowych krakowskiego Kina Pod Baranami rozpoczną się równolegle z seansami wirtualnymi - o godz. 11.00. Bilety w cenie 15 zł będą dostępne wyłącznie na stronie internetowej Kina Pod Baranami i w kasach biletowych kina. Szczegółowy program projekcji zostanie ogłoszony po uroczystej Gali zamknięcia festiwalu, która odbędzie się 6 czerwca o godz. 19.00.