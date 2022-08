5 sierpnia mija 37 rocznica samobójczej śmierci Piotra Marka. Był awangardowym malarzem i twórcą legendarnej grupy Düpą

Piotr Marek urodził się w 1950 roku, a jego rodzicami byli ówcześni studencki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wychowany w artystycznym duchu, sam zaczął rysować i malować już jako młody chłopak. Chciał się uczyć w krakowskim Liceum Plastycznym - ale został wydalony. Nie udało mu się również utrzymać w żadnej innej ze szkół, w wieku 16 lat skończył więc edukację.

Nie przestaje jednak malować i trzy lata później zostaje na podstawie swych prac zakwalifikowany do Związku Polskich Artystów Plastyków. Dzięki temu może sprzedawać swoje prace. Są to wizyjne obrazy odwołujące się do metafizycznych doświadczeń, przypominające twórczość Salvadora Dalego. Z biegiem lat wzbudzają one zainteresowanie kolekcjonerów z kraju i zagranicy.

Za zarobione poprzez sprzedaż obrazów pieniądze Piotr Marek kupuje przede wszystkim zachodnie płyty. Najpierw interesuje go hipisowska muzyka - awangardowa twórczość Franka Zappy. W 1980 roku malarz poznaje Andrzeja Bieniasza. Ten zafascynowany punkowym graniem gitarzysta namawia go na założenie zespołu. Tak powstaje grupa Düpą.