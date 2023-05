5 najciekawszych ogrodów zoologicznych w Polsce. To idealne miejsca na spacer na Dzień Dziecka

Ogrody zoologiczne idealne na Dzień Dziecka

W Polsce znajdziemy wiele wspaniałych ogrodów zoologicznych, z których kilka szczególnie wyróżnia się jako najlepsze miejsca na wizytę z dziećmi. Dzień Dziecka to doskonała okazja, aby spędzić miło czas z najmłodszymi członkami rodziny. Jeśli nie wiesz, co zrobić, warto rozważyć wizytę w zoo. W Polsce mamy wiele pięknych ogrodów zoologicznych, w których można podziwiać egzotyczne zwierzęta i zdobyć wiele cennych doświadczeń.

Największe i najstarsze ogrody zoologiczne w kraju i ich atrakcje

W Poznaniu warto odwiedzić Poznański Ogród Zoologiczny, który oferuje wiele atrakcji dla dzieci. To miejsce, w którym można zobaczyć wiele interesujących zwierząt, takich jak lwy, tygrysy czy kangury. Gdański Ogród Zoologiczny to kolejne miejsce, które warto odwiedzić z dziećmi. Jest to największy ogród zoologiczny w Polsce, jego powierzchnia to 124 hektary. Znajdziemy tu m.in. wiele gatunków ptaków i gadów oraz rzadkie gatunki ssaków, takie jak panda czerwona czy koala.

Wizyta w zoo to doskonała okazja, aby spędzić miło czas z dziećmi i zainteresować je pięknem świata zwierząt. Janusz Wójtowicz/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

W Łodzi znajduje się Ogród Zoologiczny, który oferuje wiele atrakcji dla dzieci, takich jak codziennie karmienie słoni o godzinach 11:00 i 17:00. Z kolei warszawskie zoo oprócz oglądania zwierząt oferuje również atrakcje takie jak przejazd kolejką safari czy możliwość zrobienia sobie zdjęcie ze zwierzętami za pomocą technologii „green screen”, czyli tzw. zielonego tła.