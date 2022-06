5 gorących trendów w modzie na lato 2022. Inspiracje z Instagrama

Bikini do jeansów

Tak! Dobrze widzicie. Projektanci w tym sezonie oszaleli na punkcie łączenia stroju kąpielowego z elementami dziennej garderoby. Być może nie jest to idealny wybór do pracy, czy na spotkanie, ale w weekend? Czemu nie! Jak to ugryźć? Wystarczy, że pod transparentną bluzkę założysz górę od stroju. Możesz także nałożyć ją na prosty T-shirt. Spojrzenia gwarantowane.

Crop topy i bralety

Przezroczyste tkaniny

Ogrodniczki

To dość kontrowersyjny trend. Tego typu spodni jest tyle samo zwolenniczek jak i przeciwniczek. Nie każdy czuje się w nich dobrze. Jednak chcąc, chcąc, ogrodniczki wracają do łask i są najmodniejszym typem spodni tego sezonu. Można nosić je na wiele sposóbów, więc szansa, że się do nich przekonacie. Stylistki i influencerki po prostu oszalały na punkcie ogrodniczek, co już zauważalne jest na instagramowym feedzie.