47. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie. Rynkiem już zawładnęły stoiska z rękodziełem

47. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie

Targi to przede wszystkim ogromna wymiana kulturowa. Do stolicy Małopolski znów zjechali się artyści, rzemieślnicy, miłośnicy sztuki, rękodzieła i rzemiosła z różnych krajów.

Znów sztuka ludowa zawitała na krakowski Rynek Główny. W niedzielę, 6 sierpnia odbyły się pierwsze koncerty. Na Rynku Głównym wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Kotlina" oraz Kapela DudySkrzypce. Z kolei oficjalne otwarcie 47. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej nastąpi w poniedziałek, 7 sierpnia o godz. 15. Tego dnia występy zespołów folklorystycznych będą trwały od godz. 12. do 18. Poniedziałek na targach będzie - Dniem Słowackim. Tegoroczna edycja targów będzie trwała do 20 sierpnia.

Od lat Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej są harmonijnym połączeniem tradycji i twórczości, oferując naukę dawnych rzemiosł, aktywne i twórcze spędzanie czasu w rodzinnej atmosferze. To wyjątkowe wydarzenie wyróżnia się żywą i dynamiczną formułą, bliskością autentycznej tradycji oraz spotkaniami z inspirującymi ludźmi. Targi to nie tylko miejsce handlu i wystawiania prac, ale również platforma wymiany doświadczeń, integracji kultur i budowania mostów między artystami i widzami. To wyjątkowe wydarzenie, które podkreśla znaczenie i piękno sztuki ludowej we współczesnym świecie.