42 medale Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice-Kraków w turnieju Midoriyama Cup w Zielonej Górze [ZDJĘCIA]

W turnieju startowało 230 zawodniczek i zawodników z 13 klubów zrzeszonych w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. To kolejne zawody, dzięki którym reprezentanci AKT sprawdzają swoje umiejętności techniczne, testują się i tym samym są lepiej przygotowani do następnych imprez: Open Traditional Karate-Do World Cup (27-28 we Wrocławiu) oraz mistrzostw Polski (11-12 czerwca) w Lublinie.