4 Nations Cup w Tauron Arenie Kraków: drugie miejsce Polaków po wygranej z Brazylijczykami. Zobaczcie zdjęcia

Polska - Brazylia 31:23 (14:13)

Bramki: Jedraszczyk 6, Moryto 6, Czapliński 5, Dawydzik 2, Daszek 2, Krajewski 2, Olejniczak 2, Pietrasik 2, Widomski 2, Fedeńczak 1, T. Gębala 1 - Hackbarth 5, Ponciano 5, Borges 2, Moraes 2, Rodrigues 2, J. da Silva 2, Chiuffa 1, Maestro 1, Monta 1, Silveira 1, Torriani 1.

„Biało-czerwoni" nie dali większych szans aktualnym mistrzom Ameryki Południowej i Środkowej (tytuł zdobyli w bieżącym roku na własnym terenie - w Recife) i osiemnastej ekipie ubiegłorocznych mistrzostw świata (Polacy w Egipcie uplasowali się na trzynastej pozycji).

W pierwszej połowie spotkania gra była zacięta, wyrównana. Początkowo nasi zawodnicy grali jednak niemrawo, co wykorzystywali Brazylijczycy, dwukrotnie obejmując prowadzenie trzema bramkami: 8:5 w 13 min (trener Patryk Rombel poprosił wtedy o czas) i 10:7 w 17 min. Potem gospodarze zaczęli walczyć agresywniej w obronie, pomysłowo i intensywnie w ataku, powoli odrabiając straty, choć 22 min stracili gola, gdy rywale grali w piątkę. W 24 min znowu świetnie spisujący się Piotr Jędraszczyk (MVP czwartkowego meczu z Koreą Południową) po ładnej indywidulanej akcji doprowadził do remisu 12:12. Kolejne udane akcji Polaków zapewniły im jednobramkowe prowadzenie do przerwy.