37 najsmaczniejszych i najdziwniejszych potraw świata. Tych smaków nigdy nie zapomnicie. Czego trzeba spróbować, a czego raczej unikać?

Świat jest pełen pysznych i zaskakujących dań, których warto spróbować w podróży - na wakacjach czy urlopie. Które potrawy Europy i świata uchodzą za najpyszniejsze? Które dania są tak dziwne, że mogą zjeżyć włosy na głowie polskich turystów? Zapraszamy do galerii 37 niezwykłych potraw - to prawdziwe kulinarne przygody, które czekają na Was we wszystkich zakątkach świata.

galitskaya, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne