3 października spotkanie z alpinistą i podróżnikiem Markiem Kamińskim w ramach "Kodu mistrzów" w krakowskim Teatrze Groteska

Zmiany w polskich szkołach - to musisz wiedzieć!

Marek Kamiński to zdobywca biegunów oraz założyciel Life Plan Academy i Kaminski Academy, czyli organizacji wspomagających odporność psychiczną u dzieci i dorosłych. Mentor, przedsiębiorca i odkrywca ludzkiego potencjału. Odbył ponad 80 ekstremalnych wypraw. Jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku, bez pomocy z zewnątrz, za co został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Między innymi dotarł na Bieguny z niepełnosprawnym, wówczas 15 letnim Jaśkiem Melą udowadniając, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Przeszedł Pustynię Gibsona w Australii, 800 km w 46 dni. Podczas wyprawy „Trzeci biegun” szlakiem Świętego Jakuba pokonał 4000 km (140 dni) od grobowca Immanuela Kanta w Królewcu do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Przejechał 30 000 km samochodem elektrycznym do Japonii przez Syberię i Pustynię Gobi. Jako pierwszy pokonał bezemisyjnie Trans-Siberian Highway.