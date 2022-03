26 marca ruszy ekstraklasa amp futbolu. Po raz pierwszy zagra sześć ligowych drużyn. Tytułu mistrza Polski broni Wisła Kraków

Wisła wzmocniona kadrowo

- Na papierze może wyglądać to imponująco, ale boisko to zweryfikuje. Możemy mieć najlepszego bramkarza turnieju, najlepszego obrońcę sezonu i najlepszego zawodnika ligi, ale nie będzie miało to żadnego znaczenia, jeżeli nie będziemy zespołem. Drużyna to klucz do zwycięstw, a o jej sile stanowi dosłownie każdy jej członek – zaznacza wiślak Przemysław Świercz (cytat za ampfutbol.pl).