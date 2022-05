24 maja rozpoczyna się 28. edycja festiwalu Starzy i Młodzi czyli Jazz w Krakowie

Progresywne podejście

Festiwal rozpocznie się we wtorek 24 maja koncertem duetu Joey Calderazzo i John Patitucci o godz. 20 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Będzie to jedyny występ projektu w Polsce w ramach jego europejskiej trasy.

Joey Calderazzo i John Patitucci należą do kategorii wybitnych muzyków, którzy sprawdzają się zarówno jako liderzy, jak i sidemani. (w końcu pełne muzycznych aluzji i żartów solówki na fortepianie Calderazza wzmocniły kwartet Branforda Marsalisa, a znakomity bas Patitucciego - muzykę Wayne’a Shortera.) Teraz po raz pierwszy wyruszają w światową trasę koncertową jako duet. W ramach tej trasy pojawią się na jedynym koncercie w Polsce, w Krakowie.

Podczas gdy pianista Joey Calderazzo został wybrany przez Michaela Breckera, Branforda Marsalisa, Jacka DeJohnette i Dave'a Hollanda do ich zespołów, błędem byłoby przeoczenie jego własnych trzynastu albumów, na których udowodnił, że jest odważnym kompozytorem i liderem. We własnych projektach Calderazzo zmienia się w niestrudzonego odkrywcę, dla którego niezależność jest normą, improwizacja to klucz, a swing to absolutna konieczność.