24-letni Dominik z Krakowa nadal poszukiwany. Nowe informacje o zaginionym Małgorzata Mrowiec

Zaginiony 24-letni Dominik Samek Małopolska Policja

Nadal poszukiwany jest młody mężczyzna, który 14 maja wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Radzikowskiego w Krakowie i ślad po nim zaginął. 24-latek Dominik Samek wychodząc z mieszkania, oznajmił swojemu współlokatorowi, że udaje się do swojej dziewczyny na ul. Borsuczą. Na miejsce spotkania nie dotarł, nadal też nie wrócił do miejsca zamieszkania ani nie skontaktował się z bliskimi czy znajomymi. Teraz małopolska Policja podała dodatkowe informacje - dotyczące tego, w co zaginiony był ubrany.