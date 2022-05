23 maja odbędzie się ceremonia pogrzebowa Jerzego Treli

FLESZ - Finlandia chce wstąpić do NATO

"Ceremonie pożegnania Jerzego Treli obejmują o godz. 9:00 - wystawienie prochów, o 10:00 mszę świętą żałobną - 23 maja w Bazylice u Dominikanów w Krakowie" - poinformował Teatr Scena STU.

Tego samego dnia o godz. 14:00 odbędzie się ceremonia pochówku na cmentarzu w rodzinnych Leńczach niedaleko Wadowic.

Hołd zmarłemu w niedzielę wybitnemu aktorowi można oddać wpisując się do księgi kondolencyjnej wystawionej w magistracie przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Księga będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00 aż do dnia pogrzebu.

Pożegnanie można wpisać również do internetowej księgi kondolencyjnej dedykowanej wybitnemu aktorowi. Wiadomości e-mail należy przesłać na adres: [email protected]

Jerzy Trela urodził się 14 marca 1942 r., w miejscowości Leńcze niedaleko Wadowic. Przez całe życie był związany z krakowskimi teatrami – występował w Teatrze Rozmaitości i Teatrze Starym, z którym związany było ponad pół wieku. Był także jednym ze współtwórców Krakowskiego Teatru Scena STU.