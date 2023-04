22-letni obcokrajowiec grasował w Krakowie, ale zatrzymano go dopiero w Dąbrowie Górniczej

Poszkodowany stracił 4,5 tys. zł i telefon

W nocy 2 kwietnie tego roku w rejonie Starego Miasta 34-latek został napadnięty przez nieznajomego mężczyznę, który pobił go i ukradł należący do niego telefon komórkowy. Sprawca odjechał z miejsca samochodem osobowym. Poszkodowany zgłosił się do Komisariatu Policji I w Krakowie, gdzie poinformował policjantów o tym, że został napadnięty i okradziony, w wyniku którego stracił wart 4500 złotych telefon komórkowy.