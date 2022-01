2022 rok dla szpitala im. L. Rydygiera będzie kolejnym rokiem dużych inwestycji i poważnych planów

- To był piekielnie trudny rok dla pacjentów i ich rodzin, wykańczający dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników i wszystkich, którzy na którymkolwiek odcinku walki z covid działają. To może zabrzmi mocno, ale to był czas, o którym chcemy już zapomnieć. I oby nie do powtórzenia kiedykolwiek - mówi o minionym roku Artur Asztabski, prezes szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.

Jednak pomimo covidowego paraliżu, w placówce udało się zrealizować szereg inwestycji. Największą z nich było ukończenie termomodernizacji budynku, która pochłonęła blisko 57 mln zł. Niemal przez cały rok lecznicę zastawiały rusztowania i blokady ekip remontowych, które demontowały stare azbestowe płyty. To właśnie nimi do tej pory pokryty był budynek. Teraz ich miejsce zastąpiło nowoczesne docieplenie.