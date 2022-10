2000 kWh na rok. Co zrobić, żeby zmieścić się w limicie i nie zwariować? Triki na oszczędzanie 14.10.2022 Karina Czernik

2000 kWh - to dużo czy mało? Jedni zmieszczą się bez problemu, inni będą musieli wprowadzić radykalne zmiany w swoich gospodarstwach domowych, dla kolejnych granica zużycia 2000 kWh jest poza zasięgiem. Według Głównego Urzędu Statystycznego tyle wynosi średnie zużycie energii w gospodarstwie domowym. Warto zadać sobie pytanie - choć zaraz zweryfikuje to rzeczywistość - czy średnia to precyzyjna miara. Wykonaliśmy kilka obliczeń, tu odjęliśmy, tam dodaliśmy i wyszło nam, że... musimy sprawdzić, gdzie można "uszczknąć" odrobiny kilowatogodzin. Zobaczcie nasz poradnik.