20 urodziny zespołu ENEJ koncertowo w Krakowie w ramach Lata na Fortach: ZDJĘCIA

Jak sami mówią - ich historia nie potoczyła się jakoś szczególnie szybko. Pierwsze trzy lata działalności to tylko kilka autorskich kawałków i koncerty tylko w obrębie Olsztyna. Sytuacja uległa zmianie w 2005 roku, kiedy do Enej dołączył Mirek „Mynia” Ortyński. I wtedy się zaczęło... Liczne koncerty, festiwale, czy występy w klubach studenckich, pamiętane do dziś.

Kamieniem milowym była późniejsza wygrana eliminacji do Przystanku Woodstok, koncert na scenie głównej, następnie wygrana w Must be the Music i nagle... mamy rok 2022. Jubileuszowy.

Koncerty w ramach dwudziestych urodzin zespołu Enej są wyjątkowe i nie inaczej było tym razem. Koncert w Klubie Forty Kleparz na Kamiennej porwał tłum słuchaczy i wzbudził sentymenty i wspomnienia. Panująca atmosfera była luźna i przyjazna. Fani - gołym okiem można było zauważyć - bawili się wyśmienicie. Koncert lub - jak sami członkowie swoje jubileuszowe występy nazywają - spotkanie, trwało dłużej niż zazwyczaj. Nie obyło się bez znanych przebojów i urodzinowego piwka. Sami zobaczcie w galerii: