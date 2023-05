19 najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech. Cuda przyrody, miejsca UNESCO, pomysły na wycieczki w majówkę i wakacje

Ukończony w 1892 r. zamek Neuschwanstein to arcydzieło niemieckiej architektury romantycznej. To właśnie ta niesamowita rezydencja zainspirowała słynny Zamek Śpiącej Królewny, znany z logo wytwórni Walta Disneya. Budowlę kazał zbudować dla siebie bawarski król Fryderyk II, zainspirowany opowieściami o szlachetnych średniowiecznych rycerzach i monumentalną muzyką Wagnera. Zamek, choć miał nawiązywać do średniowiecza, miał wszystkie znane ówcześnie wygody, jak światło elektryczne i telefony. Dziś turyści mogą zwiedzać 14 zamkowych pomieszczeń, w tym salę tronową i sypialnię Fryderyka II. Zamek Neuschwanstein – mapa:

Photo by Vinay Chavan on Unsplash