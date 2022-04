19. Cracovia Maraton. Biegacze ruszyli z Rynku Głównego na ponad 42-kilometrową trasę [ZDJĘCIA]

Biegacze i wózkarze na trasę krakowskiego maratonu powrócili po trzyletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami covidowymi. Cracovia Maraton to jedna z największych i najbardziej prestiżowych imprez tego typu w kraju. Jest zaliczana do Korony Maratonów Polskich. W tym roku zgłosiło się do niej 5 tys. osób z około 50 krajów, w tym ok. 700 obcokrajowców (najwięcej z Ukrainy - ok. 100).