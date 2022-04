180 filmów na tegorocznej edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Najlepsze dokumenty, animacje i krótkie metraże

Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w tym roku od 29 maja do 5 czerwca w krakowskich kinach oraz od 3 do 12 czerwca online na terenie całej Polski.

- Jesteśmy w fazie eksperymentu. Najpierw odbędzie się wersja kinowa, a potem – internetowa. W ten sposób festiwal się wydłuży. Przede wszystkim chcemy odbudować widownię w kinach. Ta wersja jest dla nas ważniejsza. Festiwal w internecie odbędzie się już po ogłoszeniu werdyktów we wszystkich konkursach i będzie nieco uboższy – widzowie przed komputerami zobaczą 70% tego, co widzowie w kinach. Zachęcamy więc przede wszystkim do wspólnego spotkania i świętowania w Krakowie – mówi Olga Lany, rzeczniczka festiwalu.